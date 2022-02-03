Олимпиаду будут смотреть две трети россиян

Две трети жителей России намерены следить за зимними Олимпийскими играми в Пекине. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, сообщил РИА «Новости» руководитель практики политического анализа и консультирования центра Михаил Мамонов.

ВЦИОМ провел опрос в конце января, в нем приняли участие 1600 жителей от 18 лет. Около 66% респондентов сообщили, что собираются следить за соревнованиями, 32% опрошенных не будут следить за событиями на турнире, 2% затруднились ответить.

Регулярно смотреть Игры по всем видам спорта планируют около 17% жителей, 7% включат трансляцию только ради российских атлетов, а 42% будут следить за отдельными дисциплинами в зависимости от личного интереса.

«Как свидетельствуют наши исследования, все зависит от хода Олимпийских игр. Если будут удачные выступления, то эта группа интересующихся, следящих, смотрящих будет увеличиваться», — заявил Мамонов.

Он добавил, что наиболее интересными видами спорта для россиян на Играх стали фигурное катание, лыжные гонки, хоккей и биатлон.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.