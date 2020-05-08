Олимпиаду-2020 в Токио не станут переносить во второй раз

«Наши японские партнеры и премьер-министр ясно дали понять, что Япония не сможет справиться с отсрочкой, рассчитанной на более поздний срок, чем следующее лето», — говорится в сообщении.

Главная причина, почему Олимпиаду нельзя будет перенести еще раз — в том, что будет очень много согласований со стороны каждой страны. Будет проще отменить Игры и провести их уже в следующий раз через три года, в 2024-м.

В конце апреля стало известно, что власти Японии совместно с олимпийскими представителями договорились перенести Олимпиаду в Токио на лето 2021 года. Все билеты, купленные ранее, будут действительны, а тем зрителям, которые не смогут приехать в Японию в следующем году, вернут деньги в полном объеме.

Изначально Олимпиада была запланировала на период с 24 июля по 9 августа 2020 года, но она уже точно не пройдет в этом году. Всему виной — пандемия.