Фигуристка Валиева будет представлять российскую сборную на Олимпиаде в Пекине

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) подала заявку на участие российской сборной в короткой программе командного турнира на Олимпиаде в Токио. Россию будет представлять фигуристка Камила Валиева.

«Штаб ФФККР подал официальную заявку на короткую программу женских соревнований командного олимпийского турнира. Нашу команду будет представлять Камила Валиева», — рассказали в федерации.

По результатам первого дня соревнований в командном турнире, российская сборная занимает второе место. Первым оказались США, замкнула тройку лидеров Япония. Короткие программы представили Марк Кондратюк, дуэты Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, а также Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Сборная Штатов набрала 28 очков, российская — 26.

Турнир начался 4 февраля, а закончится 7 февраля произвольными программами фигуристов.