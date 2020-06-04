Олимпиада в Токио может пройти в упрощенном формате

Власти Японии и организационный комитет Олимпиады-2021 обсуждают возможность проведения мероприятия по упрощенному сценарию из-за пандемии. Об этом сообщила губернатор Токио Юрико Коикэ.

«При этом нам необходимо добиться понимания со стороны наших граждан», — заметила Коикэ. Ее процитировала газета Yomiuri.

По данным издания, японское правительство хочет провести Игры в полноценном формате. Однако из-за эпидемиологической ситуации в мире теперь рассматривается более простой вариант. Так, на церемонию открытия и закрытия могут пригласить меньше участников, чем предполагалось. Также вероятны ограничения по количеству зрителей на трибунах.

Олимпийские игры должны были состояться в Токио этим летом — с 24 июля по 9 августа. Однако из-за эпидемии коронавируса событие пришлось перенести на 2021 год. В начале мая агентство Bloomberg со ссылкой на мнение вирусологов заявило, что в следующем году пандемия может не утихнуть. Это значит, что Игры опять окажутся под угрозой.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с «360» высказал мнение, что Олимпиаду в Токио «можно втиснуть только в 2021 год». Переносить еще раз не имеет смысла.