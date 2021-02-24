Олимпиада-2032 пройдет в Австралии

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) единогласно утвердил австралийский Брисбен главным кандидатом на проведение летней Олимпиады 2032 года. Об этом сообщил президент МОК Томас Бах, передало агентство AP.

Окончательное решение примут на сессии МОК в 2021 или 2022 году. Сами игры смогут провести не только в Брисбене, но и во всем штате Квинсленд, столицей которого он является.

С 2019 года соревнования можно проводить не только в олимпийской столице. Главный критерий — наличие необходимых спортивных объектов.

Подходящий вариант выбирают комиссии МОК по летним и зимним Играм. Это значительно сократило расходы городов-кандидатов, которые больше не соперничают непосредственно друг с другом. Однако такую процедуру называют менее прозрачной.

Летние Игры помимо Брисбена хотели провести в дохе, Бужапеште, Рейнско-Рурском регионе в Германии и китайских городах Чэнду и Чунцин.

Также интерес к проведению Олимпиады проявляли Индия, Индонезия и Россия.

Летом 2020 года почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев говорил, что совместную заявку на Игры могут подать Москва и Санкт-Петербург.

«Это реальные площадки, базы уже есть. Страна готова по всем позициям», — говорил он.