Олейник рассказал о своем отношении к Петру Яну

Российский боец Алексей Олейник хорошо относится к чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петру Яну. Об этом сообщил «Чемпионат.com».

«Иногда люди говорят, что Петр какой-то заносчивый и задирает нос. Я не буду ходить за Петром и смотреть, как он с кем-то поздоровался, например. Ко мне он очень уважительно относится», — поделился он.

Олейник всегда старается платить человеку той же монетой. Он очень хорошо пообщался с Яном. За это боец может только выразить ему респект, «как говорят американцы», добавил Олейник.

То же самое он готов заявить и о Денисе Лаврентьеве.

«Ребята хорошо и спокойно себя вели, общались и тренировались с другими ребятами, и все проходило абсолютно без какой-либо агрессии», — добавил Олейник.

Алексей Олейник выступает в UFC в тяжелой весовой категории, напомнила «Газета.ru».