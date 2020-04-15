Олейник: бой с Вердумом состоится в назначенную дату

Спортсмен допустил перенос боя на одну неделю. По его словам, он будет драться либо 9 мая, либо 16-го. Что касается места проведения, то названы три возможных варианта — все в Соединенных Штатах: Флорида, Техас или Невада.

«Я не думал, что бой отменится. Максимум только смещение на одну-три недели. <…> Дерутся только два человека, именно столько заходят в клетку», — подытожил боец.