Олега Знарка назначили новым наставником казанского хоккейного клуба «Ак Барса»

Российский специалист Олег Знарок стал 20-м главным тренером казанского хоккейного клуба «Ак Барс». Об этом написало РИА ФАН со ссылкой на официальный сайт клуба.

До подписания контракта с казанской командой Знарок возглавлял «Спартак». Также известно, что именно он привел сборную России по хоккею к олимпийскому чемпионству на Играх-2018 в Пхенчхане.

До апреля этого года команду «Ак Барс» тренировал Дмитрий Квартальнов.