facebook_pixel
    29 июля 2020, 11:07

    Олег Шатов уходит из «Зенита»

    Артур Блянихов

    Хавбек петербургского «Зенита» Олег Шатов покидает клуб. Срок его контракта истек, передает «Петербургский дневник».

    По данным издания, футболист перешел в стан «сине-бело-голубых» семь лет назад. До этого он выступал за «Урал» и махачкалинский «Анжи».

    За петербургский клуб полузащитник отыграл 202 матча, забил 31 мяч и отличился 44 результативными передачами.

    В составе «Зенита» Шатов три раза выиграл чемпионат страны, а также стал двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России.

    «Низкий вам (болельщикам команды — прим. ред.) поклон. Я буду всегда помнить вас и любить, для меня вы точно лучшие», — подчеркнул 30-летний спортсмен.

    Новости SMI.FM