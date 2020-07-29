Олег Шатов уходит из «Зенита»
Хавбек петербургского «Зенита» Олег Шатов покидает клуб. Срок его контракта истек, передает «Петербургский дневник».
По данным издания, футболист перешел в стан «сине-бело-голубых» семь лет назад. До этого он выступал за «Урал» и махачкалинский «Анжи».
За петербургский клуб полузащитник отыграл 202 матча, забил 31 мяч и отличился 44 результативными передачами.
В составе «Зенита» Шатов три раза выиграл чемпионат страны, а также стал двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России.
«Низкий вам (болельщикам команды — прим. ред.) поклон. Я буду всегда помнить вас и любить, для меня вы точно лучшие», — подчеркнул 30-летний спортсмен.