Олег Монгол вновь победил Кирилла Руки-базуки на ринге

В октагоне встретились Олег Монгол и Кирилл «Руки-базуки» Терешин. Бой проходил по альтернативным правилам ММА, видеозапись размещена на сайте Epic Fighting Championship.

Во втором раунде 45-летний Олег Монгол провел болевой прием на руку Терешина и одержал победу. Многие пользователи удивились таком исходу: 25-летний Терешин выше ростом, тяжелее и моложе своего противника. Несмотря на это, Монгол смог нанести сопернику ряд точных ударов в лицо и корпус — уже в первом раунде у Терешина пошла кровь.

Это уже вторая встреча блогеров. Первый поединок проходил в 2019 году в Хакасии. Тогда победа также осталась за Монголом. Он побывал в нокдауне, однако выиграл, применив болевой прием на горле соперника.

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