Окружные состязания по гонкам на лыжероллерах провели на Ямале | 360°

Спорт 28 сентября 2022, 10:31 Поделиться Telegram

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Viber Окружные состязания по гонкам на лыжероллерах провели на Ямале

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В Ноябрьске состоялись окружные соревнования по гонкам на роликовых лыжах. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Состязания прошли с 24 по 25 сентября. В них приняли участие 180 спортсменов. Они соревновались в пяти возрастных категориях на дистанциях четыре, восемь и 10 километров.

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«Мне кажется, подобные соревнования — единственные, когда лыжники встречаются на трассе не зимой. Радует, что такое количество детей и взрослых всерьез увлечены этим видом спорта», — поделилась начальник городского управления по физической культуре и спорту Наталия Василюк.

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