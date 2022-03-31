Окружные соревнования по параллельному слалому состоятся в ЯНАО

В ЯНАО состоятся окружные чемпионат и первенство по сноуборду в дисциплине «параллельный слалом». Их проведут на склоне горнолыжного комплекса «Октябрьский». Об этом сообщил «Север-Пресс».

Мероприятие состоится 2 апреля. Принять участие в соревнованиях могут все желающие. По данным на 30 марта, свои заявки уже отправили 33 сноубордиста из Надыма, Салехарда, Лабытнанги и Харпа.

«По итогам турнира будет сформирована молодежная сборная Ямала, спортсмены которой выступят на первенстве страны по параллельному слалому в Кемерово», — рассказал руководитель окружной федерации сноуборда и экстремальных видов спорта «Экстрим-прогресс» Василий Моргунов.