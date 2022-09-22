Окружные соревнования по армрестлингу состоятся в ЯНАО | 360°

Спорт 22 сентября 2022, 18:21 Поделиться Telegram

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Viber Окружные соревнования по армрестлингу состоятся в ЯНАО

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Окружной чемпионат и первенство по армрестлингу пройдут в Новом Уренгое в ЯНАО. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

На соревнования приедут около 50 спортсменов из Надыма, Муравленко, Ноябрьска, Тарко-Сале, Салехарда. Больше всего участников будут из самого Нового Уренгоя, так как там находится федерация этого вида спорта.

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Весовые категории варьируются от 60 до 110 килограмм. Также предусмотрено состязание для женщин.

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Для участия в мероприятии следует предварительно зарегистрироваться.

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