Спорт 02 февраля 2023, 18:36 ОКР заявил о недопустимости требования от спортсменов выражения политической позиции Президент ОКР Поздняков: условие МОК о выражении политической позиции недопустимо РИА «Новости»

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Требование Международного олимпийского комитета от спортсменов выражения политической позиции для допуска к соревнованиям является недопустимым. Таким мнением президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков поделился в своем Telegram-канале.

«Как было справедливо замечено экспертами ООН, „указанное условие открывает дверь для давления и интерпретаций“, что, собственно, мы и видим сейчас», — написал он.

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Согласно заявлению экспертов ООН, позиция МОК относительно допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям дискриминирует их по национальному признаку.

Международный олимпийский комитет заявил, что выставленные условия касались предстоящих чемпионатов в Азии в летнем спортивном сезоне. Решение об их участии в Олимпийских играх 2024 года в Париже пока не приняли.

Глава Международной федерации хоккея Люк Тардиф сообщил, что МОК выставил два основных требования, которые нужно выполнить российским спортсменам для возвращения к участию в мировых первенствах. Одним из них является запрет на продвижение СВО.