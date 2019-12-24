ОКР заявил о готовности вмешаться в судебный процесс РУСАДА и WADA

Если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выступит против ограничительных мер Всемирного антидопингового агентства (WADA), то Олимпийский комитет России вмешается в судебный процесс.

«ОКР в случае, если РУСАДА будет принято решение не соглашаться с санкциями WADA, будет участвовать в данном процессе третьим заинтересованным лицом в части нарушения олимпийской хартии», — цитирует РИА «Новости» заявление главы ОКР Станислава Позднякова.

Он добавил, что комитет уже выбрал юристов и адвокатов, которые будут отстаивать интересы России в Спортивном арбитражном суде (CAS).

По словам Позднякова, исполком поддержал решение РУСАДА. Российское антидопинговое агентство не согласилось с санкциями WADA по лишению статуса соответствия. «WADA будет вынуждено идти истцом в CAS, а ответчиком будет выступать РУСАДА», — пояснил он.

Глава ОКР также отметил, что конкретных сроков обращения в суд нет, но, исходя из практики, это произойдет в ближайшую неделю или две.

«А что касается [того, ] успеют ли до Олимпийских игр, то это вопрос достаточно сложный и нам на это ответят юристы. Но существуют предпосылки, что эта история либо в прямой близости начала Олимпийских игр или даже за ее пределами», — сказал Поздняков.

Исполнительный комитет WADA 9 декабря запретил России в течение четырех лет участвовать в крупных международных соревнованиях и проводить их на территории страны. К состязаниям будут допускать только «чистых» спортсменов, которые будут выступать под нейтральным флагом. Также санкции затронули РУСАДА, которое лишили статуса соответствия.