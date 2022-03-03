«Это дискриминация!» ОКР призвали оспорить отстранение россиян от Паралимпиады

Решение Международного олимпийского комитета об отстранении российских спортсменов от участия на Паралимпийских играх — 2022 в Пекине носит дискриминационный характер. Олимпийскому комитету России необходимо оспорить его в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом каналу «Матч ТВ» заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Решения МОК и IPC в отношении российского спорта носят дискриминационный характер и нарушают принципы гуманизма. Считаю необходимым оспорить это решение в CAS», — заявил Чернышенко.

Он попросил Олимпийский комитет России приготовить подробную информацию о сложившейся ситуации в отношении каждой национальной федерации, оценить риски по исключениям, запрету на участие наших спортсменов и оперативно направить в правительство РФ.

Изначально Международный паралимпийский комитет согласился допустить российских спортсменов для участия на Паралимпиаде-2022 в Пекине в нейтральном статусе, но днем 3 марта объявил о запрете россиянам и белорусам выступать на Играх.