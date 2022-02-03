ОКР не определился с составом сборной России по фигурному катанию

Олимпийский комитет России удалил ранее опубликованный состав сборной страны на командный турнир в короткой программе по фигурному катанию.

Состав сборной РФ по фигурному катанию появился днем 3 февраля в Telegram-канале Олимпийского комитета России. Согласно предварительной информации, представлять страну на командном турнире должны были фигурист Марк Кондратюк, дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, а также спортивная пара Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

Позже информация была удалена с официального ресурса Олимпийского комитета. По словам пресс-атташе Федерации фигурного катания России (ФФКР) Ольги Ермолиной, официальный состав сборной страны назовут сегодня вечером.

«Официально состав будет назван в 21:00. ОКР выставил информацию о составе? Обращайтесь в ОКР, откуда они взяли официальный состав», — заявила она изданию sports.ru.

Фигурист Марк Кондратюк в данный момент является чемпионом России и Европы. Танцевальная пара Виктории Синициной и Никиты Кацалапова — чемпион мира и Европы. С предыдущей партнершей Еленой Ильиных на Олимпиаде в Сочи в 2014 году Кацалапов стал олимпийским чемпионом в командных соревнованиях, а также бронзовым призером Олимпийских игр в танцах на льду.