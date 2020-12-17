ОКР назвал условие участия в Олимпиаде дисквалифицированных атлетов

По его словам, речь в этом случае идет о всех международных соревнованиях.

«По спортсменам с допинговой историей (отбывшим дисквалификацию) — они могут участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира без каких-либо ограничений», — заявил Поздняков.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне сегодня вынес решение, в котором утвердил на два года санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) против российского спорта. На этот срок отечественные спортсмены смогут выступать на Олимпийских играх и мировых чемпионатах только в нейтральном статусе. Это означает, что отсутствие флага и гимна в случае победы.

WADA ввело санкции в отношении россиян еще в декабре прошлого года, заявив о вмешательстве в базу данных московской антидопинговой лаборатории. РУСАДА обвинения отвергла, а следователи заявили, что поправки мог внести сбежавший в США бывший директор лаборатории Григорий Родченков.

После решения WADA о введении санкций РУСАДА подала иск в Спортивный арбитраж, который встал на сторону международного агентства.