Около пяти млн долларов готов вложить Инфантино в детский спорт в Приморье

Губернатор Приморья Олег Кожемяко признался, что полностью поддерживает идею президента Международной федерации футбола.

«Мы разговаривали с Игорем Евгеньевичем Левитиным (помощник президента РФ — прим. ред), который курирует спорт от администрации, что это была бы правильная идея — сделать стадион тысяч на пятнадцать с детской школой и остальным», — приводит слова главы Приморья «Газета.ru».

Сам же Инфантино обратил внимание на необходимость отреставрировать стадион «Динамо» во Владивостоке, поскольку объект, по его мнению, представляет собой нечто особенное.