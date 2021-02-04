Около 600 человек изолировали перед Australian Open из-за заражения сотрудника отеля

Жеребьевка основной стадии турнира Australian Open по теннису не состоялась 4 февраля из-за коронавируса. Им заразился один из сотрудников отеля, где на карантине после прилета в Австралию оставались около тысячи человек. Теперь около 600 человек изолированы.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на директора турнира Крэйга Тили, в самоизоляции находятся игроки, официальные лица и персонал команд. Теперь около 500-600 из них изолированы. Чтобы участвовать в соревнованиях, каждому из них нужно будет получить отрицательный тест на коронавирус.

Отменены назначенные на этот четверг матчи Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и нескольких мужских и женских турниров. Тили заявил, что находящиеся в изоляции игроки и члены их команды пройдут тестирование к вечеру 4 февраля. Жеребьевка запланирована на 5 февраля.

«Мы абсолютно уверены, что Australian Open состоится. Мы начинаем в понедельник», — подчеркнул директор турнира.

Australian Open пройдет 8–21 февраля.

В Великобритании из-за заражения одного из членов съемочной группы «южноафриканским» штаммом коронавируса остановлены съемки третьей части фильма «Фантастические твари».