Около 350 спортсменов поучаствуют в юношеском турнире по дзюдо в Котельниках

Турнир по дзюдо для юных спортсменов пройдет в Котельниках 27 марта. В нем поучаствуют около 350 спортсменов, сообщила пресс-служба администрации города.

На открытии соревнований выступил глава Котельников Сергей Жигалкин. Он рассказал, что сам занимается спортом, и пожелал всем удачи.

«Очень приятно видеть такое количество спортсменов в нашем городе. Желаю всем красивых и бескомпромиссных схваток на татами», — сказал он.

На турнир прибыли 59 команд Москвы и Подмосковья, а также из Твери, Тулы, Липецка, Курска, Великого Новгорода, Калуги, Рязани. Участникам от шести до 13 лет, они будут выступать в разных возрастных категориях. Соревнования продлятся весь день.

Ранее двукратный чемпион FCF MMA Алан Хадзиев скончался во время драки в одном из ресторанов Моздока в Северной Осетии. Неизвестный смертельно ранил спортсмена ножом. В драке принимали участие несколько посетителей заведения. По предварительным данным, Хадзиев пытался их разнять и в результате получил смертельное ранение. Об этом сообщило агентство Ura.ru.