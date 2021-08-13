Тест на допинг российского триатлониста Полянского оказался положительным

Допинг-проба, взятая у российского триатлониста Игоря Полянского, показала неблагоприятный аналитический результат на эритропоэтин. Анализ у спортсмена брали 21 июля во Владивостоке, где атлеты из РФ готовились к Олимпиаде в Токио.

Тест Полянский проходил в рамках внесоревновательного антидопингового контроля, сообщила пресс-служба Международной федерации триатлона. Организация получила сведения о результатах анализа 5 августа из аккредитованной WADA лаборатории. «Спортсмен имеет право запросить анализ пробы B и оспорить временное отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS)», — подчеркнули в федерации. Полянский принимал участие в Олимпийских играх, где занял 43-е место.