facebook_pixel
    13 августа 2021, 01:21

    Тест на допинг российского триатлониста Полянского оказался положительным

    Александра Ломейко

    Допинг-проба, взятая у российского триатлониста Игоря Полянского, показала неблагоприятный аналитический результат на эритропоэтин. Анализ у спортсмена брали 21 июля во Владивостоке, где атлеты из РФ готовились к Олимпиаде в Токио.

    Тест Полянский проходил в рамках внесоревновательного антидопингового контроля, сообщила пресс-служба Международной федерации триатлона.

    Организация получила сведения о результатах анализа 5 августа из аккредитованной WADA лаборатории.

    «Спортсмен имеет право запросить анализ пробы B и оспорить временное отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS)», — подчеркнули в федерации.

    Полянский принимал участие в Олимпийских играх, где занял 43-е место.