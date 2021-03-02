Чемпионат мира по кикбоксингу оказались проводить в России

Всемирная ассоциация организаций кикбоксинга (WAKO) отказалась проводить в России чемпионат мира. Причиной стало решение Спортивного арбитражного суда (CAS).

«WAKO, как принявшая правила Всемирного антидопингового агентства (WADA), решила воспользоваться правом выхода из контракта с Федерацией кикбоксинга России относительно организации чемпионата мира, запланированного на 5–14 ноября 2021 года в Москве», — сообщила пресс-служба ассоциации.

В WAKO напомнили, что 17 декабря 2020 года суд опубликовал решение по спору между WADA и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Согласно постановлению, Россия не сможет проводить чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры в течение двух лет. Это решение послужило причиной отказа проведения соревнований по кикбоксингу.

Антидопинговое агентство уже выразило признательность WAKO за решение отменить чемпионат в Москве. Теперь новое место проведения соревнований по семи дисциплинам определят в марте. Страну выберут по итогам заявочного процесса, рассмотрения и утверждения правлением WAKO.