Официальным талисманом ЧМ-2022 по волейболу в России стал тигр

Официальным талисманом чемпионата мира по волейболу, который пройдет в России в 2022 году, выбрали тигра. Также среди кандидатов были медведь и робот.

«Тигр — официальный талисман Чемпионата мира по волейболу. Такое решение приняли болельщики, которые голосовали на сайте турнира в течение трех недель», — сообщили на сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

За тигра проголосовали 45,9%участников, а за мишку — 41,9%. Робота оценили всего 12,2% болельщиков.

Голосование проходило с 16 августа по 3 сентября, в нем могли принять все желающие. Помимо выбора талисмана, участники голосования могли предложить ему имя.

Тигр был предложен в качестве талисмана не случайно. Он отражает главный лозунг предстоящего чемпионата «Волейбол электризует». Полоски тигра сделаны в виде молний, а его нескончаемая энергия, как рассказали в ВФВ, будет заряжать трибуны. Имя талисмана объявят позже.

«Победитель — Тигр — имеет сильные ассоциации с Россией, ведь над сохранением популяции амурских тигров на Дальнем Востоке трудится множество специалистов. Наш талисман — сильный, ловкий, прыгучий, отлично играет в волейбол и сможет показать класс на игровой площадке», — добавил генеральный директор оргкомитета чемпионата мира по волейболу FIVB 2022 Роман Станиславов.