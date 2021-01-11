Роналду повторил абсолютный мировой рекорд по числу голов в официальных играх

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду повторил абсолютный мировой рекорд по числу забитых мячей в официальных играх.

Гол в ворота «Сассуоло» в матче 17-го тура чемпионата Италии стал для 35-летнего португальца 759-м, сообщил портал Squawka на странице в Twitter.

Так, Роналду сравнялся по данному показателю с бывшим форвардом Австрии и Чехословакии Йозефом Бицаном.

У трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле было насчитано 757 голов.

В начале января Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, на страницу которого в Instagram подписались 250 миллионов человек. Аккаунт 35-летнего пятикратного обладателя приза «Золотой мяч» — второй по популярности среди всех страниц в Instagram. Первое занимает официальная страница самой соцсети — на нее подписаны 382 миллиона аккаунтов.