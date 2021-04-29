Одну из улиц Омска назовут в честь хоккейного клуба «Авангард»

Жители Омска должны будут выбрать улицу, которая получит название в честь хоккейного клуба «Авангард», ставшего победителем Кубка Гагарина. Об этом заявил в своем Instagram губернатор Омской области Александр Бурков.

«Благодарю „Авангард“ за этот яркий сезон! Уже в следующем году ждем команду на домашней арене! Выбираем улицу, которую назовем в честь клуба, как я обещал!» — написал Бурков.

Омский «Авангард» 28 апреля в Балашихе одержал победу над ЦСКА в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ со счетом 4:2. Таким образом, хоккеисты из Омска завоевали Кубок Гагарина, игроки ЦСКА получили серебряные медали. В последний раз омская команда получала титул чемпиона страны в 2004 году.

Губернатор Омской области 28 апреля, во время пресс-конференции, заявил, что уверен в победе регионального клуба. В связи с этим Бурков анонсировал большой праздник на свежем воздухе. В нем примет участие и команда.

РИА «Новости» выяснило, что хоккеисты омского «Авангарда» прилетят в Омск 29 апреля. Болельщики «Авангарда» уже в ночь на четверг устроили большой праздник в историческом центре Омска.