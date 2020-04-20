Одноразовые победы. Олимпийская чемпионка раскритиковала систему подготовки Тутберидзе

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 1972 года Беатрис Шуба осудила способы подготовки спортсменов российского тренера Этери Тутберидзе. Она назвала победы ее воспитанниц одноразовыми.

Как сообщает портал «Бизнес Online», австрийку поражают талантливые и смелые ученицы Тутберидзе. Но в их программах акцент делается только на прыжки.

Помимо этого, Шубу отметила непродолжительность карьер воспитанниц.

«Я их называю одноразовыми чемпионками, как бы обидно это ни звучало. Они выступают на серьезном уровне один-два года, а потом исчезают», — добавила Шуба.

Ранее бывшая ученица Тутберидзе, перешедшая к канадскому тренеру, рассказала о своих проблемах с ментальным здоровьем. Евгения Медведева поделилась, что самый сложный в ее жизни момент был после Олимпиады-2018, когда она покинула своего тренера.