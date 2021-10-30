«Один человек поддержал меня»: Дзюба поблагодарил главу «Газпрома» Миллера после рекорда

Форвард «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России. После установки рекорда он поблагодарил за поддержку главу «Газпрома» Алексея Миллера.

«Однажды в трудную минуту, когда все от меня отвернулись, один человек поддержал меня. Это не пустые слова, я не люблю разбрасываться такими вещами. Алексею Борисовичу Миллеру огромное спасибо, он действительно меня поддержал и был единственным, кто сказал про меня: „Мы берем его“», — рассказал Дзюба. Его слова привела пресс-служба футбольного клуба.

По мнению спортсмена, сейчас глава компании должен понимать, что не прогадал с выбором. Дзюба добавил, что отдает всего себя «Зениту» и полюбил как Петербург, так и свою команду. В составе «Зенита» футболист забил уже 102 мяча.

«Я уже сыграл 227 матчей, 250 — это уже легенда. Большое спасибо зрителям, они очень поддерживают меня и действительно любят. Все приходит и уходит, главное оставаться человеком», — заключил он.

Ранее Дзюба побил рекорд экс-футболиста волгоградского «Ротора» Олега Веретенникова. В матче против московского «Динамо» он забил 144-й гол, который принес ему звание лучшего бомбардира в истории чемпионатов России.