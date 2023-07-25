Спорт 25 июля 2023, 07:28 Очевидное и невероятное. Черчесов рассказал о матче, после которого остался без контракта Тренер Черчесов заявил, что невозможно объяснить поражение «Ференцвароша» от «Клаксвика» Unsplash

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После поражения клубу «Клаксвик» с Фарерских островов венгерский «Ференцварош» расторг контракт с тренером Станиславом Черчесовым. Наставник заявил «Известиям», что не ожидал такого исхода игры.

Он провел аналогию между матчем и советской телепрограммой «Очевидное — невероятно». Станислав Черчесов заявил, что это название хорошо подходит случившемуся.

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«Очевидное в данном случае — это наше домашнее поражение от команды с Фарерских островов со счетом 0:3. Невероятное — это то, что логически объяснить нельзя», — сказал наставник.

Станислав Черчесов взял ответственность за поражение на себя как на тренера. По его словам, футболисты сыграли плохо, поэтому уступили противнику.

Контракт тренера с клубом «Ференцварош» заключили до лета 2024 года. Станислав Черчесов заявил, что его расторгли по инициативе администрации команды. Условия увольнения он раскрывать не стал. Пока тренер остался в Будапеште.