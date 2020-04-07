«По мне, так это очередной выстрел в воздух. Наше дело состоит в том, чтобы еще раз поаплодировать людям, которые занимались организацией чемпионата мира в России», — поделился Колосков.

Она напомнил, что ЧМ в России был признан лучшим за всю историю турнира и именно на это стоит акцентировать внимание. Что же касается отношений РФ с США, то Колосков заметил, что с их правительством не получится сплотиться, несмотря на отправку самолета с гуманитарной помощью.

«Жизнь продолжается, несмотря на коронавирус, тем более у Минюста США», — заметил собеседник издания.