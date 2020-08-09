«Очень жду этого момента»: Кокорин высказался о дебюте за «Спартак»

Футболист Александр Кокорин впервые выступит за «Спартак» 9 августа, выйдя на поле против «Сочи». По словам спортсмена, он с нетерпением ждет этого момента.

Кокорин перешел в «Спартак» из «Зенита» на правах свободного агента. Его новая команда 9 августа будет играть против «Сочи» в первом туре Российской премьер-лиги. Матч пройдет на стадионе «Открытие Арена».

«Очень жду этого момента! „Открытие Арена“ — один из немногих стадионов в России, который всегда заполнен, и болельщики создают потрясающую атмосферу, помогая футболистам выкладываться чуть больше, чем на сто процентов!» — привела пресс-служба ФК «Спартак» слова Кокорина.

Спортсмен признался, что сожалеет о том, что не все красно-белые смогут прийти на игру. При этом он подчеркнул, что надеется на скорую отмену ограничений, чтобы все фанаты могли снова поддерживать команду. Кокорин отметил, что команда соперников опасна недооценкой.

«Но если мы будем играть первым номером, атаковать, стараться прессинговать на их половине поля, то все будет хорошо», — заключил футболист.

Матч «Спартак» — «Сочи» начнется в 20:00. Еще 9 августа в рамках РПЛ пройдут игры «Уфа» — «Краснодар» и «Арсенал» — «Ахмат». О трансфере Кокорина 2 августа сообщила пресс-служба «Спартака», напоминает ИА Nation News.