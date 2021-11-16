Тренер российского шахматиста Яна Непомнящего Владимир Поткин рассказал RT о подготовке к игре с чемпионом мира Магнусом Карлсеном, который стартует в конце ноября в Дубае.

Поткин заметил, что в шахматах очень большое значение имеет психология, в особенности в матчах на первенство мира.

«Все-таки за стол садятся только два шахматиста, и все внимание приковано к ним. Тут очень важно правильно войти в матч. Мы все это с Непомнящим проговариваем, он это хорошо знает и даже в какой-то степени репетирует процесс», — поделился тренер.

По его мнению, никаких проблем не должно возникнуть, поскольку Непомнящий сконцентрирован, хорошо настроен и достаточно мотивирован.