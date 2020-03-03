Накануне в Спортивном арбитражном суде в Лозанне начались слушания по делу российских спортсменок. Их пожизненно дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил.

Адвокат биатлонисток Алексей Панич обозначил, что подписи экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под документами, являющиеся доказательствами их вины, являются поддельными.

«Для меня это очень странная история. Я в недоумении. Я не думаю, что Олимпийский комитет имеет к этому отношение», — признался Ганус.

По его словам, сначала WADA или прочие антидопинговые структуры ведут расследование и по установленным фактам передают материалы либо в МОК, либо в международные федерации.