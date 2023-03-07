Спорт 07 марта 2023, 20:09 «Очень сильно влияет законодательство». Экс-наставник «Барсы» — об отсутствии российских футболистов в академии клуба

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Бывший тренер юношеской команды «Барселоны» Франк Артига разъяснил изданию Sport24, почему в юношеских командах каталонского клуба нет российских футболистов.

«Очень сильно влияет законодательство, ведь Россия не входит в ЕС», — цитирует Артигу RT.

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Он напомнил, что у молодых футболистов из Англии после Brexit аналогичная проблема с европейскими академиями. У них есть возможность попасть туда лишь тогда, когда они станут постарше.

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«А это риск — адаптация будет проходить в разы сложнее», — добавил специалист.