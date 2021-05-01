«Очень правильное решение»: Татьяна Тарасова одобрила уход Трусовой от Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова приняла правильное решение не продлевать тренерский контракт с Александром Плющенко. Теперь она может вернуться к своему первому наставнику Этери Тутберидзе. Об этом в беседе с «360» заявила заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.

Она напомнила, что именно Тутберидзе сделала из начинающей спортсменки профессиональную фигуристку.

«Очень правильное решение Трусовой обратно возвратиться к Этери Георгиевне. Человеку, который ее сделал. Серьезному, выдающемуся тренеру», — заявила Татьяна Тарасова.

В субботу, 1 мая, Евгений Плющенко сообщил, что срок его контракта с Александрой Трусовой истек. По соглашению сторон продлевать его не стали. Он подчеркнул, что связан условиями договора и не может раскрывать причин ухода фигуристки.

По его словам, Трусова вернется в центр спорта и образования «Самбо-70», где работает ее бывший тренер Этери Тутберидзе.

«Наша команда <…> просто пожелает ей только побед», — заявил Плющенко.

Как сообщил сайт «Утро.ру», фигурист выразил надежду, что когда-нибудь экс-ученица примет участие в его шоу.

Сообщения о возвращении Александры Трусовой к Этери Тутберидзе появились 1 апреля. Об этом изначально говорил директор спортивной школы «Самбо-70» Ренат Лайшев. Он подчеркивал, что это не первоапрельская шутка, а вполне реальное решение спортсменки.

Комментируя закончившийся контракт Трусовой и Плющенко, он заявил, что пока не может подтвердить возвращение фигуристки в «Самбо-70».

«Такую возможность я не исключаю ни для Трусовой, да и вообще ни для кого, кто ушел», — привел слова Лайшева RT.

Александра Трусова начинала свою спортивную карьеру с Этери Тутберидзе. В мае 2020 года она перешла к Евгению Плющенко. Под его руководством она получила бронзовую медаль на чемпионате мира в Стокгольме. Золото досталось ученице Тутберидзе Анне Щербаковой, серебряную медаль получила Елизавета Туктамышева. В этом же сезоне она стала третьей на чемпионате России и дважды побеждала на этапах Кубка страны.