Спорт 16 февраля 2023, 00:06 «Очень плохой результат». Рамос — о поражении ПСЖ от «Баварии» в Лиге чемпионов Защитник ПСЖ Рамос назвал плохой игру команды в матче с «Баварией»

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Игрок «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос назвал причины, по которым его команда проиграла «Баварии» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Футболиста процитировал RT.

«Очень плохой результат», — признал Рамос.

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По его словам, ПСЖ не воспользовался тем, что играл дома при своих фанатах. Рамос объяснил, что парижскому клубу не хватило характера при владении мячом. По его мнению, атаки должны быть вертикальными.

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«Без разницы, хорошо или плохо ты играешь. Остается только результат», — добавил защитник.

«Бавария» победила «ПСЖ» со счетом 1:0. Единственный гол забил хавбек Кингсли Коман. Ответную встречу запаланировали на 8 марта в Мюнхене.