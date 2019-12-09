Россию отстранили от участия в Олимпиаде-2020 Подробнее

«Я считаю, что это очень неприятный удар», — заметил парламентарий.

Он напомнил, что в свое время Россия выполнила все предъявленные к ней требования — как законодательно, так и по кадровым вопросам.

По мнению депутата, решение WADA необоснованно, и оно создает определенное психологическое восприятие внутри общества и оказывает давление на спортсменов. Законодатель добавил, что этот вопрос необходимо поднимать на уровне олимпийского движения.

«Коллективная ответственность в демократическом обществе неприемлема», — констатировал Кривоносов.