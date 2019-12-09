«Очень неприятный удар». Депутат Кривоносов — о решении WADA в отношении России
Зампред думского Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов обсудил с RT решение WADA (Всемирное антидопинговое агентство) отстранить Россию от международных спортивных соревнований на ближайшие четыре года.
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«Я считаю, что это очень неприятный удар», — заметил парламентарий.
Он напомнил, что в свое время Россия выполнила все предъявленные к ней требования — как законодательно, так и по кадровым вопросам.
По мнению депутата, решение WADA необоснованно, и оно создает определенное психологическое восприятие внутри общества и оказывает давление на спортсменов. Законодатель добавил, что этот вопрос необходимо поднимать на уровне олимпийского движения.
«Коллективная ответственность в демократическом обществе неприемлема», — констатировал Кривоносов.