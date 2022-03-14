Экс-форвард «Спартака» и российской сборной Александр Мостовой обсудил с порталом Sport24 поражение «красно-белых» от «Краснодара» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги.

«Очень неожиданный результат. После победы над „Динамо“ „Спартак“ не имел права проигрывать», — приводит слова Мостового «Газета.ru».

По его мнению, в клубе ничего не поменялось после того, как пост наставника занял Паоло Ваноли. Он заметил, что футболисты остались все те же, а новичков появилось немного. Мостовой выразил уверенность, что до конца сезона спартаковцы будут демонстрировать нестабильную игру.