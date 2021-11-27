«Очень крутой момент». Овечкин отпраздновал свой хет-трик с сыном

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин во время матча с «Флоридой» оформил хет-трик и поделился радостью со своим маленьким сыном, который наблюдал за игрой. Нападающий подъехал к заградительному стеклу и поприветствовал его. Мальчик в ответ бросил кепку на лед.

Хет-трик Овечкина обеспечил «Вашингтону» победу над «Флоридой». Игра закончилась со счетом 4:3. По словам спортсмена, для него было важно поделиться радостью со своей семьей. Так поступает не только он, но и другие хоккеисты.

«Отец всегда найдет на большом стадионе своего ребенка. Что я, что Кузя (Евгений Кузнецов, — прим. ред.), да и любой хоккеист — у кого угодно спросите. Я увидел Настю с Сережей, поделился с ними своей радостью. Это нечто особенное. Очень крутой момент», — сказал он в комментарии «Матч ТВ».

Fist bumps for Ovi Jr. 🥺 pic.twitter.com/dhlUoojmzh — NHL GIFs (@NHLGIFs) November 27, 2021

После первого хет-трика в этом сезоне Овечкин занял шестое место в истории Национальной хоккейной лиги по этому показателю.