«Очень хорошо отношусь и к ее работе, и к ней». Депутат Госдумы поздравил Кабаеву с получением спортивного «Оскара»

Депутат Госдумы Борис Пайкин обсудил с Daily Storm сообщение о том, что российская гимнастка Алина Кабаева получила Венок почета на фестивале Sport Movies&TV-2021 в Милане. В мире спорта эта награда является аналогом «Оскара».

«Очень хорошо отношусь и к ее работе, и к ней, поэтому от всей души поздравляю!» — сказал парламентарий.

Он напомнил, что для развития российской гимнастики Кабаева сделала очень многое. По его словам, помогая молодым спортсменам, она подала пример всем тем, кто уже закончил спортивную карьеру.

«Она показывает молодежи, как нужно тренироваться, как нужно воспитываться, чтобы стать выдающимся спортсменом», — добавил собеседник издания.