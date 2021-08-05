Тренер российских синхронисток Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко Татьяна Данченко призналась RT, что довольна работой которая была проделана на Олимпиаде в Токио. Накануне спортсменки завоевали золотые медали.

Данченко объяснила, что ее задача заключалась в том, чтобы подвести своих подопечных к Олимпиаде на пике, уверенными в себе и с максимальной концентрацией.

«Это и есть самое тяжелое в тренерской работе — сделать так, чтобы огромное количество всевозможных составляющих, начиная от самочувствия, в день выступления воедино свелось в наивысшей точке. Поэтому я очень довольна», — подчеркнула тренер.

По ее словам, если сравнивать Колесниченко и Ромашину с соперницами, то их преимущество должно было составлять четыре-пять баллов. Однако у судей нет права допускать подобные отрывы.