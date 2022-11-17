Спорт 17 ноября 2022, 14:41 «Очень больно терять такого человека»: Тарасова — о смерти Горшкова

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о смерти президента Федерации фигурного катания на коньках России, советского фигуриста Александра Горшкова, передала «Вечерняя Москва».

По словам Тарасовой, он был легендарным человеком, о котором сохранилось много теплых воспоминаний.

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«Я его знаю с самого детства, целых 70 лет. У меня есть много теплых воспоминаний за эти долгие годы. Очень больно терять такого человека…», — добавила тренер.

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Тарасова подчеркнула, что смерть Горшкова — невосполнимая потеря.

Ранее ТАСС со ссылкой на генерального директора ФФККР Александра Когана сообщил о смерти Александра Горшкова. Ему было 76 лет.