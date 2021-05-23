Хоккеисты Казахстана впервые в истории обыграли Финляндию

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Казахстана в серии буллитов переиграла команду Финляндии. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В серии буллитов одержали верх спортсмены из Казахстана. Матч закончился со счетом 2:1.

Как сообщил «Чемпионат», первым открыл счет финский хоккеист Антон Лунделль. Вторую шайбу забросил Кирилл Панков. В серии буллитов отличился Никита Михайлис. Сборная Казахстана обыграла финнов впервые за всю историю мирового первенства.

На чемпионате, который проходит в Риге, Казахстан набрал четыре очка и занял второе место в турнирной таблице группы В. У Финляндии столько же баллов, ей досталось четвертое место.

В следующем матче казахстанские хоккеисты 25 мая встретятся со сборной США.

Предыдущей сенсацией чемпионата стала победа сборной России над Великобританией со счетом 7:1, одержанная 22 мая. Накануне россияне обыграли сборную Чехии со счетом 4:3.