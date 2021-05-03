Сборная России по хоккею обыграла Белоруссию со счетом 5:2. Видео

Сборная России победила белорусских хоккеистов в американском Плейно в полуфинале Чемпионата мира среди юниоров со счетом 5:2. Россияне вышли в полуфинал международного турнира.

Как сообщило РИА «Новости», среди россиян шайбы забросили Матвей Мичков, Данила Юров, Аотем Дуда, Иван Мирошниченко и Всеволод Гайдамак. Отличились также белорусы Илья Морозов и Федор Николаеня.

Забросивший десятую шайбу на чемпионате Мичков стал лучшим снайпером и бомбардиром турнира. Он набрал 12 очков по системе «гол+пас».

Россия стала второй в группе В, проиграв финским хоккеистам. Белоруссия заняла третье место в группе А.

В полуфинале, который состоится 6 мая, соперником россиян станет победитель матча между Канадой и Чехией. Финальная игра пройдет в ночь на 7 мая.

Действующим победителем является команда Швеции, обыгравшая российских хоккеистов в 2019 году.

Матвей Мичков в матче против сборной Чехии Мичков оформил хет-трик и увеличил общее число заброшенных шайб до девяти. Он стал пятым среди россиян по голам на юниорских ЧМ по хоккею.