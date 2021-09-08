Обвиненный в домогательствах хоккеист перешел в «Спартак»

Столичный «Спартак» подписал канадского бомбардира Джейка Виртанена. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт московской команды.

Спартаковцы заключили с игроком соглашение, которое рассчитано на один сезон. В конце прошлого сезона его обвинили в сексуальных домогательствах. Предыдущий клуб хоккеиста «Ванкувер Кэнакс» отстранил Виртанена от работы на время расследования. Минувшим летом его поместили на драфт отказов с целью выкупа контракта.