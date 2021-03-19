Обвиненного в расизме игрока чешской «Славии» побили после матча Лиги Европы

Футболиста чешского клуба «Славия» Ондржея Куделу избили после окончания матча Лиги Европы против «Рейджерс». Главный тренер шотландской команды Стивен Джеррард заявил, что Кудела был замечен в расистских высказываниях.

Игра прошла 18 марта в Глазго. В конце матча случилась стычка между Куделой и игроком «Рейджерс» Гленом Камарой. Джеррард рассказал, что чешский футболист позволил себе расистские высказывания. Об этом написало издание The Scotsman. Уже после свистка Ондржея избили в подтрибунном помещении, говорится в сообщении на сайте «Славии».

«Кудела подвергся нападению со стороны Камары, который ударил его кулаком по голове в присутствии тренера „Рейнджерс“ Стивена Джеррарда», — сказано в сообщении.

Уточняется, что даже представители UEFA оказались шокированы избиением. После случившегося команду «Славия» доставили в отель, где за их безопасностью следила шотландская полиция.

«Славия» категорически отвергла обвинения в расизме. Однако тренер шотландцев от своих слов не отказался и подчеркнул, что верит своему футболисту.