Обвинения в нарушении антидопинговых правил сняли с хоккеиста Ничушкина | 360°

Спорт 19 октября 2022, 18:10 Обвинения в нарушении антидопинговых правил сняли с хоккеиста Ничушкина

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IIHF (Международная федерация хоккея) приняла решение снять с россиянина Валерия Ничушкина все обвинения в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу ФХР (Федерация хоккея России).

IIHF отказалась от дисквалификации Ничушкина после получения результатов дополнительных исследований, которые провела Швейцарская лаборатория допинговых анализов. Хоккеиста уведомили, что все обвинения сняты с него.

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«Федерация хоккея России будет рада видеть Валерия в составе сборной после возвращения команды на международную арену», — подчеркнули в ФХР.

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