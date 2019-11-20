Обругавшим Дзюбу фанатам хотят запретить ходить на матчи

Инцидент произошел 19 ноября на встрече с командой Сан-Марино. Болельщики в российском секторе (игра проходила в Сан-Марино) встали и скандировали матерную кричалку в отношении капитана россиян: «Дзюба, Дзюба, иди на ***!».

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Судя по кадрам, снятым зрителями, в акции участвовали около 15-20 фанатов. Предположительно, это были болельщики «Спартака». Дзюба — нападающий петербургского «Зенита».

19 ноября российская сборная обыграла команду Сан-Марино со счетом 5:0 в заключительном матче отборочного турнира на Евро-2020. До этого россияне уже обеспечили себе путевку на первенство.

По словам генсека РФС, «те, кто занимались провокациями, не болельщики, им не место на стадионе».

«Мы сделаем все, чтобы установить их личности и добиться запрета на посещение матчей нашей сборной в Санкт-Петербурге на Евро-2020», — пообещал он.

В отборочных матчах чемпионата Европы Дзюба забил девять мячей, став лучшим бомбардиром сборной.