Вратарь сборной Сан-Марино обратился к болельщикам по-русски

Голкипер футбольной сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини записал видео для российских болельщиков на русском языке. В июне Бенедеттини пропустил девять мячей от российской команды, но фанаты его поддержали.

«Привет из Сан-Марино, фанаты из России! Спасибо за поддержку, вы прекрасны», — сказал футболист на камеру.

Сборная Сан-Марино состоит из спортсменов-любителей, поэтому болельщикам и понравилась самоотверженность Бенедеттини. Во время матча вратарь сделал несколько хороших сейвов, в том числе отбил пенальти Артема Дзюбы.

После поражения от россиян у 35-летнего Бенедеттини резко увеличилось число подписчиков в Instagram: с 1700 человек до 15 тысяч. В настоящее время у него осталось 1032 подписчика.

19 ноября Россия вновь играет с Сан-Марино в завершение отборочного цикла на Евро-2020. Исход матча никак не повлияет на положение обеих команд, однако у них есть возможность проявить себя. Матч начнется в 22:30 по московскому времени.