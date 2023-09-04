Спорт 04 сентября 2023, 08:34 «Обращаться будем только в крайних случаях». ЦСКА — о планах оспорить ничью с «Зенитом» Пресс-секретарь Брейдо: ЦСКА решил не обращаться в ЭСК РФС по игре с «Зенитом» РИА «Новости»

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Обращение в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза станет крайней мерой. ЦСКА решил не оспаривать в нем назначение угловой подачи во время матча с петербургским «Зенитом», заявил РИА «Новости» директор по коммуникациям команды Кирилл Брейдо.

«Мы не будем обращаться в ЭСК, потому что давно внутри сформулировали позицию — обращаться будем только в крайних случаях. <…> Когда это делается просто, чтобы поспорить, мы не считаем нужным клубу такой подход», — сказал он.

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Представитель ЦСКА объяснил, что в экспертно-судейскую комиссию стоит идти, чтобы, например, защитить своего игрока, а не оспорить ход матча. Кирилл Брейдо назвал произошедшее на поле неразберихой и «непонятной ситуацией». По его словам, боковой арбитр поднял флажок, планировался удар от ворот, но в то же время судья Павел Кукуян показал на угловой, и из-за несогласованности действий разыграли его.

Матч между ЦСКА и «Зенитом» прошел 3 сентября со счетом 1:1. Первый клуб на 88-й минуте игры упустил решающий мяч. Игроки пытались оспорить правомерность назначения подачи с угла поля.

В ЦСКА из бразильского «Атлетико Паранаэнсе» перешел защитник Келвен Дуглас Силва Оливейра. Его контракт рассчитан до 2028 года.